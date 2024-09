Neonati morti a Traversetolo (Parma), su uno dei due bimbi il segno di un colpo in testa

Un colpo in testa al neonato, dato alla luce vivo ma trovato morto nel giardino della casa di Traversetolo (Parma). E' su questo che concentrano la loro attenzione i carabinieri che stanno indagando sul caso del piccolo ritrovato senza vita il 9 agosto e per cui è indagata per omicidio volontario la madre Chiara. Ancora non si sa se il colpo sia stato dato volontariamente oppure se sia dovuto all'urto contro una mattonella del piccolo, mentre veniva seppellito. Gli inquirenti stanno anche cercando di capire l'origine di alcune macchie di sangue trovate nel bagno dell'abitazione.