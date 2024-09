Neonati morti a Traversetolo (Parma), una mamma: "Era stata la baby sitter dei miei figli"

Una ragazza brava, normale e ben referenziata. Con queste parole una mamma che in estate le aveva affidato i suoi figli traccia il profilo di Chiara, la 22enne madre biologica del neonato trovato morto il 9 agosto nel giardino di una villetta a Vignale di Traversetolo (Parma). In attesa delle verifiche portati avanti dai carabinieri del Ris su un secondo neonato rinvenuto senza vita nella stessa area, "Pomeriggio Cinque" prova a fare luce sulla vicenda e durante la puntata di martedì 17 settembre propone in esclusiva la testimonianza di una mamma che non nasconde l'incredulità per quanto accaduto.