Trasporti, sabato sciopero nazionale dei mezzi pubblici

Per quanto riguarda i servizi automobilistici e filoviari Tper dei bacini di servizio di Bologna e Ferrara (bus e corriere), lo sciopero di 24 ore si svolgerà, nel rispetto delle fasce di garanzia, dalle ore 8:30 alle ore 16:30 e dalle ore 19:30 a fine servizio. Negli orari di sciopero, i servizi di trasporto pubblico urbano, suburbano ed extraurbano potrebbero non essere garantiti. Più precisamente, per i mezzi urbani, suburbani ed extraurbani del bacino di Bologna saranno garantite solamente le corse dal capolinea centrale verso periferia, e viceversa, con orario di partenza fino alle ore 8.15 al mattino e fino alle ore 19.15 alla sera. Lo sciopero riguarda anche il personale dedicato al “Marconi Express”, la monorotaia che collega la stazione e l'aeroporto, il cui servizio potrebbe non essere garantito, per effetto dell’astensione dei lavoratori, nel corso dell’intera giornata di sabato 5 ottobre.