Trasporti, venerdì sciopero nazionale per "rivendicare salario e diritti"

Venerdì prossimo si annuncia come una giornata decisamente complicata per gli utenti che si servono dei mezzi Eav per i loro spostamenti. A comunicarlo è lo stesso Ente Autonomo Volturno, che in una nota fa sapere come "per il giorno 20 settembre 2024 l'organizzazione sindacale Usb ha proclamato due azioni di sciopero, adesione a sciopero nazionale di 24 ore ed uno sciopero aziendale di 24 ore". Sempre l'azienda di trasporti fa presente che "durante l'ultima proclamazione di sciopero della citata organizzazione sindacale (quella di quattro ore del 26 giugno scorso), avvenuta in concomitanza con lo sciopero di 24 ore proclamato da altra organizzazione sindacale, la percentuale di adesione è stata dell'11%".