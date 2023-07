Via libera al cambio di nome per una transgender anche se non si opera: caso unico in Italia

Potrà cambiare il suo nome e l'identità di genere all'anagrafe anche senza aver effettuato alcuna operazione di riassegnazione del sesso, né alcuna terapia ormonale.

E' quanto ha deciso il Tribunale di Trapani per una transgender che da oltre 20 anni lottava per questo riconoscimento. Il caso, unico in Italia, è stato reso possibile da un principio estrapolato da una sentenza della Corte di Cassazione che ha consentito a un'altra transgender di legittimarsi come donna prima dell'operazione, che però era pianificata.