Trani, madre di un 16enne malato oncologico parla col Papa: "Mi ha detto che guarirà"

"Ora mio figlio ripete 'Mannaggia a me che avevo la vibrazione', perché quando il Papa lo ha chiamato, lui era in videocollegamento tramite Pc con una ragazza che stava aiutando in matematica, perché Saverio è bravissimo. E così non aveva la suoneria per non creare distrazioni. Per questo il Papa ha poi chiamato me. Io non ho capito più nulla quando ho sentito la sua voce e visto il suo volto", continua Valentina Oreste, commentando la videochiamata del pontefice per supportarla. Perché al maggiore dei suoi due figli, Saverio, studente di 16 anni, è stata diagnosticata una patologia oncologica da poco più di due mesi.