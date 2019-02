Trani, la fiancata della cattedrale imbrattata per San Valentino

Voleva dichiarare il suo amore a Luigi, forse proprio nel giorno di San Valentino, ma per farlo ha imbrattato la fiancata della cattedrale di Trani, in Puglia, dedicata a San Nicola Pellegrino. "Ti amo", "Amore mio sempre", queste alcune frasi dell'innamorata dedicate a Luigi e realizzate a colpi di bomboletta spray. Non sarà facile adesso rimuovere quelle scritte in vernice rossa dalle porose pareti di tufo con cui è costruita la cattedrale. E il sindaco di Trani, Amedeo Bottari, non ci sta e scrive su Facebook: "Luigi hai una fidanzata idiota".