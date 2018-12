Tragedia discoteca, carabinieri: venduti più biglietti dei posti disponibili

Conte: "Morti inaccettabili, accertare le responsabilità" - Il premier Giuseppe Conte parla di "tragedia inaccettabile" e, pur specificando che "ora è il momento dei soccorsi e del cordoglio", chiarisce che le domande su "responsabilità e rispetto delle norme di sicurezza" dovranno "trovare una risposta chiara, celere e univoca. Lo pretendiamo". Annuncia poi che sta per andare sul posto per "verificare di persona quello che è successo".



Mattarella: "Una tragedia che lascia impietriti" - "È una tragedia che lascia impietriti", commenta Sergio Mattarella. "Il pensiero è di vicinanza e solidarietà alle famiglie delle giovanissime vittime, al loro dolore lacerante e alle condizioni dei tanti feriti con l'augurio di pronta guarigione. Si dovrà fare piena luce sull'accaduto, accertando responsabilità e negligenze. I cittadini hanno diritto alla sicurezza ovunque, nei luoghi di lavoro come in quelli di svago, che deve essere assicurata con particolare impegno nei luoghi di incontro affollati, attraverso rigorose verifiche e controlli. Non si può morire così".



Salvini: "Non è stata una fatalità" - Anche il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, parla dell'ipotesi che la capienza del locale era probabilmente "inferiore alle 900 persone, anche una unità in più è stata un errore che ha complicato tutto". Secondo il vicepremier "non è stata una fatalità e nostro dovere è lavorare per non avere più casi del genere".



Di Maio: "Assurdo morire così" - Sul caso è intervenuto anche Luigi Di Maio che, elencando su Facebook i nomi delle vittime, ha affermato: "E' assurdo morire in questo modo. Come governo faremo la massima chiarezza sulla dinamica della vicenda (se sono state rispettate tutte le norme di sicurezza) e individueremo i responsabili".