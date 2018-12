Cinque minorenni e una madre che accompagnava la figlia sono morti travolti dalla calca durante un fuggi fuggi generale in un locale nell'Anconetano, la discoteca "Lanterna azzurra" di Corinaldo, in località Madonna del Piano. A scatenare il panico durante il concerto del rapper Sfera Ebbasta sarebbe stato l'utilizzo, da parte di qualcuno, di spray urticante. Circa 35 i feriti, tra cui 12 gravi: alcuni di loro sono in pericolo di vita.