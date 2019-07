Traffico di droga tra Sicilia e Sudamerica, blitz contro una banda di narcos: 11 arresti

La guardia di finanza di Messina ha arrestato undici persone accusate di far parte di un'organizzazione criminale che gestiva un traffico internazionale di cocaina tra il Sudamerica e la Sicilia. Delle persone finite in manette, nove sono state condotte in carcere e due poste agli arresti domiciliari.

Tra gli arrestati figura anche Ramirez Della Rosa, ex fidanzato di Marysthel Polanco. L'uomo, noto come Emilio, era stato già arrestato in passato per narcotraffico. Nell'appartamento milanese in cui viveva con la Polanco furono trovati quasi due chili di cocaina nascosti in garage, oltre a denaro e documenti falsi.



La Polanco, dominicana con un passato da showgirl e modella, non era stata però indagata. Attualmente è imputata per falsa testimonianza e corruzione in atti giudiziari.