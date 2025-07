Traffico, bollino rosso su strade e autostrade per le partenze del weekend

Il weekend dell'11-13 luglio sarà da bollino rosso per il traffico su strade e autostrade italiane. Secondo il bollettino di Anas, le partenze per le vacanze estive sono in crescita dai grandi centri urbani verso le località di villeggiatura, di mare al Sud e di montagna a Nord e verso i confini di Stato. Come nello scorso fine settimana, gli spostamenti si concentreranno nel pomeriggio e nella serata di venerdì, in cui è previsto bollino rosso, e nel pomeriggio e nella serata di domenica per i rientri.