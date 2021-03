Vaccini, Andrea Scanzi riceve la prima dose di AstraZeneca: la procura di Arezzo apre un fascicolo

Ansa

La procura di Arezzo ha aperto un fascicolo conoscitivo, senza alcun reato ipotizzato, sulla vaccinazione del giornalista Andrea Scanzi che ha raccontato sui social di aver ricevuto la prima dose del vaccino anti-Covid di AstraZeneca come "riservista" e in qualità di caregiver familiare dei suoi genitori. Gli accertamenti sono finalizzati a verificare che nelle procedure seguite non si configuri qualche reato.