Vaccini, ecco il modello britannico tra tecnologia e organizzazione: 27 iniezioni al secondo

C'è stato un tempo, ormai lontano, degli errori anche grossolani di Boris Johnson. E c'è stato un tempo in cui i numeri della Gran Bretagna tra contagiati e morti per Covid erano spaventosi. E poi c'è il momento attuale, quello di una campagna vaccinale organizzata ed efficiente . Nella sola giornata di sabato il Paese ha inoculato 844.285 dosi in 24 ore che significa un ritmo di 27 vaccini al secondo . Hanno ricevuto almeno una dose 28 milioni di residenti, pari al 54% della popolazione adulta.

Vaccini prenotati in estate - Si tratta della più grande mobilitazione di massa dai tempi della Seconda Guerra Mondiale che ha messo in campo più di 100mila volontari e coinvolto 30mila sanitari. Questione di tecnologia e organizzazione. Ma anche di sapersi muovere in anticipo. Già in estate, infatti, il governo di Londra aveva prenotato 447 milioni di dosi di vaccini rivelatisi tali (Oxford-AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Novavax) per una spesa di 13 miliardi di euro. Con AstraZeneca i britannici hanno raggiunto un accordo a maggio mentre l'Unione europea lo ha fatto ad agosto. A questo va aggiunto il fatto che Oltremanica le vaccinazioni con AstraZeneca non sono mai state interrotte, a differenza di quanto avvenuto in molti paesi del Vecchio Continente, Italia inclusa.

Sostegno alle case farmaceutiche - E poi c'è Kate Bingham, colei che guida la task force britannica sui vaccini, che ha offerto alle case farmaceutiche siti di produzione e volontari per i test: insomma tutto il sostegno necessario. Anche sul vaccino Pfizer Londra si è mossa in anticipo: Mhra, l'ente del farmaco britannico, lo ha approvato a inizio dicembre, un mese prima di quanto fatto dagli europei.

Si vaccina 12 ore al giorno, 7 giorni su 7 - Sempre a proposito di tempistiche, in estate la campagna vaccinale era già stata organizzata dall'esecutivo di Boris Johnson mettendo a capo delle operazioni Simon Stevens, leader della Sanità pubblica, che ha immediatamente provveduto a mobilitare i medici di base ancor prima che venissero convertiti stadi, chiese, teatri e supermercati. A oggi sono 3.123 i siti dove vengono effettuati i vaccini su tutto il territorio britannico: questo consente di effettuare somministrazione di dosi per 12 ore, 7 giorni su 7.

Digitalizzazione e centralizzazione - E' sceso in campo anche l'esercito (che ha distribuito dosi e costruito maxi hub) e tutto è stato coordinato dal sistema centralizzato che caratterizza la sanità britannica dove tutto è digitalizzato e ai cittadini è bastato iscriversi dal medico di base. Nessuna precedenza a categorie specifiche: il 95% degli over 65 ha già ricevuto almeno una dose. E così nella giornata di lunedì i dati epidemiologici hanno fatto segnare numeri significativi: i decessi giornalieri per Covid si sono fermati a 17.