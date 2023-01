Uffizi, biglietto a 25 euro in alta stagione contro il caro-energia

Previsto, però, in alta stagione uno sconto mattutino per chi va al museo tra le 8:15 e le 8:55: paga 19 euro. Invariati i prezzi di bassa stagione.





Sangiuliano: "Giusto adeguarci agli standard europei"

"Penso che sia giusto, dobbiamo adeguarci agli standard europei". Lo ha detto il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano rispondendo a una domanda sull'aumento del biglietto degli Uffizi e sulla possibilità che altri siti seguano lo stesso esempio, in occasione dell'apertura della casa dei Vettii a Pompei. "Mediamente i grandi siti europei costano di più - ha aggiunto - fatta eccezione per la Gran Bretagna dove c'è una situazione particolare. Penso che l'aumento risponda anche a una questione per così dire "morale": per una famiglia americana che spende 10-20 mila euro per venire in Italia, pagare 20 euro un biglietto è una cosa che si può fare".