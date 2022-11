Uffizi chiusi per il ponte, Sangiuliano: "Fatto gravissimo"

Che gli Uffizi siano rimasti chiusi nel ponte di Ognissanti è "gravissimo".

Lo scrive il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano al direttore del museo fiorentino Eike Schmidt. Nella lettera il ministro spiega di aver appreso della chiusura dalla stampa e chiede una verifica: "Se così fosse, e lo riterrei gravissimo, vorrei sapere come mai in questa circostanza non si sia proceduto come nel passato. Non sfugge alla Sua intelligenza che una chiusura di questo tipo, oltre a costituire una perdita di introiti, rappresenti un danno di immagine per le Gallerie degli Uffizi e per l'intero Sistema museale nazionale".