Pornhub lancia "Classic Nudes" con Ilona Staller Venere di Botticelli: arriva la diffida degli Uffizi

Arte ed erotismo. Si chiama Classic Nudes l'ultima iniziativa di Pornhub, portale di intrattenimento per adulti, che ha lanciato un'audioguida ai capolavori dell'arte erotica presenti in alcuni dei musei più importanti del mondo. Con una testimonial d'eccezione: Ilona Staller, in arte Cicciolina, che interpreta la Venere di Botticelli. Ma l'iniziativa non è piaciuta alle Gallerie degli Uffizi di Firenze nelle quali è custodita l'opera, e da cui è arrivata una diffida alla società ideatrice del progetto.

Classic Nudes: il progetto - Le Bagnanti di Cezanne, la Maya Desnuda di Goya, l'Origine del mondo di Courbet, le statue in marmo di Afrodite, e poi la Venere di Urbino e la Nascita di Venere di Botticelli: sono alcune delle opere scelte per il nuovo progetto di Pornhub. Nella sezione Classic Nudes della piattaforma è possibile visitare i musei scoprendo aspetti hot e sexy delle opere. Lo slogan è chiaro: "Perché il porno non potrebbe essere considerato arte, ma alcune opere d’arte possono essere considerate porno". Parole condivise dalla voce dell'audioguida, la pornostar Asa Akira: "Lascia che ti aiuti a passare oltre a tutti i dipinti noiosi come La Gioconda e andare direttamente ad alcune cose al Louvre, al Museo del Prado, al Musee d'Orsay, al Met e altro ancora" ha scritto in un post Instagram condividendo il video dello spot del progetto con Cicciolina protagonista.

La diffida degli Uffizi - Uno spot poco gradito agli Uffizi di Firenze. Le Gallerie degli Uffizi, infatti, sono pronte a far partire una diffida nei confronti di Pornhub per l'uso non autorizzato di immagini di opere d'arte, in particolare la celebre Venere di Botticelli, custodita nel museo fiorentino.La diffida è nei confronti di MindGeek Holding, società lussemburghese proprietaria del sito Pornhub, che non ha chiesto ne' ottenuto nessuna autorizzazione dal museo diretto da Eike Schmidt per l'uso dell'opera di Sandro Botticelli.