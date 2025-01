Ucciso in strada a Firenze, Maati prima di morire: "Non ho fatto niente"

"Non ho fatto niente, non sono stato io". Sono le parole che Maati Moubakir ha urlato al branco che lo braccava prima di essere ucciso la sera del 29 dicembre a Campi Bisenzio mentre tentava di prendere un bus. Le frasi sono riportate dal Corriere Fiorentino e sono state registrate dalle telecamere del bus dove il giovane ha provato a fuggire. Per l'omicidio del 17enne sono stati arrestati tre giovani: Denis Mehmeti, pratese di 20 anni, Ismail Arouii, fiorentino di 22 anni e Francesco Pratesi, fiorentino di 18 anni.