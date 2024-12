17enne accoltellato nel Fiorentino, due 20enni indagati per omicidio

La procura ha conferito a un medico legale l'incarico per l'autopsia sul cadavere del 17enne, colpito più volte con arma da taglio, poi trovato morto da un camionista in via Tintori a Campi Bisenzio la mattina presto del 29 dicembre. L'autopsia è fissata per il 2 gennaio e sarà svolta all'istituto di Medicina legale di Firenze. L'atto è stato notificato ai due ventenni, giovani di seconda generazione, nati e cresciuti in Italia. I due, sempre secondo quanto emerge, hanno nominato al momento avvocati di ufficio. La famiglia della vittima si riserva di nominare un proprio consulente medico legale. Intanto, la Società della salute Empolese-Valdelsa ha incaricato uno psicologo di seguire i familiari di Maati Moubakir a Certaldo (Firenze). Le indagini dei carabinieri proseguono.