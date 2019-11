Troppi cinghiali, chiusi 25 chilometri dell'autostrada A11 per consentire la cattura

Venticinque chilometri di autostrada A11 Firenze-Pisa Nord sono stati chiusi al traffico domenica mattina tra Prato Ovest e Montecatini Terme su richiesta della Regione Toscana per consentire la cattura di animali selvatici, soprattutto cinghiali e caprioli, che hanno proliferato in zona diventando così numerosi da trasformarsi in un potenziale pericolo per gli automobilisti che percorrono la tratta.