Catanzaro, centauro ferito dopo scontro con un cinghiale: morto dopo un mese di agonia

E' morto nell'ospedale di Catanzaro, dove era ricoverato dalla fine di luglio, Antonio Rocca, il 47enne che, alla guida della propria moto, si era scontrato con un cinghiale che aveva invaso improvvisamente la strada provinciale sulla quale stava transitando a Simeri Crichi. Dopo l'impatto l'uomo era rimasto ferito in modo grave, trasportato in ospedale con l'elicottero e posto in coma farmacologico per molti giorni.