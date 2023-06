Travolto con il cane dalla piena del fiume, carabiniere sfida la corrente e li salva

Il militare di Poggibonsi (Siena) si è legato alla vita una corda per i panni e con l'aiuto di un collega è entrato in acqua, riportando a riva l'animale e il padrone

Così un carabiniere di Poggibonsi (Siena) ha salvato due vite con l'aiuto di un collega, che lo ha messo in sicurezza fissando la corda a un albero lì vicino. Ad attirare l'attenzione dei militari è stato il grido "Aiuto, aiuto" dell'uomo, alle prese con la corrente del fiume Staggia , ingrossato dalle forti piogge cadute in Toscana nei giorni scorsi.

Il salvataggio - La notizia è stata riportata da SienaNews. Preoccupato dalle piogge torrenziali, il 62enne ha deciso di recarsi all'orto dove teneva il proprio cane. Non è chiaro poi cosa sia successo: i carabinieri, attirati dalle urla dell'uomo, si sono trovati di fronte una scena tragica: il padrone, con in braccio l'animale, si teneva forte alla vegetazione lungo l'alveo per resistere alla corrente. Probabilmente l'animale era in pericolo e l'uomo, per salvarlo dal fiume in piena, è entrato in acqua.



Per il 62enne qualche escoriazione e molta paura. Il cane, una volta a terra - racconta La Nazione - dalla gioia è saltato di nuovo in braccio al padrone. La pattuglia che li ha salvati era formata da un luogotenente e da un appuntato della stazione di Poggibonsi.

Il sindaco - "Sono state ore complicate quelle che speriamo di esserci lasciati alle spalle. Di difficoltà e di preoccupazione. In tutto questo merita davvero raccontare questa storia che è insieme storia di altruismo, coraggio, senso del dovere e generosità. Davvero grazie ai due militari dell'Arma per quel che hanno fatto", ha scritto il sindaco di Poggibonsi David Bussagli su Facebook. Lo stesso primo cittadino, fino a notte fonda, aveva effettuato verifiche a Poggibonsi con il comandante della compagnia Emanuele Fazzi dopo i forti rovesci.





L'auto nel fiume - Non è l'unico pericoloso intervento realizzato nel fiume Staggia in questi giorni. I vigili del fuoco di Poggibonsi e il personale del nucleo sommozzatori sono intervenuti nella mattinata di domenica 4 giugno per una vettura finita nel torrente. La segnalazione è arrivata alla sala operativa 115 del comando di Siena che ha inviato sul posto la squadra dei pompieri di Poggibonsi e attivato il personale dei sommozzatori. Effettuate le opportune verifiche, ha escluso la presenza di persone all'interno del veicolo. L'auto sarebbe stata trascinata nel torrente dal maltempo che ha interessato il territorio. Dopo i controlli il mezzo è stato tirato fuori dal corso d'acqua con un'autogru dei vigili del fuoco.