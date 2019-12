Toscana, una tromba d'aria ha trasformato la spiaggia della Feniglia in discarica: l'appello di Piero Pelù

La riserva devastata dal tornado La spiaggia documentata dal fondatore dei Litfiba, con la sua scia di spazzatura a perdita d'occhio, è quella nei pressi di Orbetello (Grosseto), una spettacolare Riserva naturale che il tornado di pochi giorni fa ha devastato. "Ora c'è una quantità indescrivibile e inammissibile di macro e micro plastiche - scrive Pelù su Facebook -: filtri di sigarette, cotton fioc, cialde di caffè, bottiglie di plastica, rasoi usa e getta, siringhe, scarpe, giochi da spiaggia, boe da rete e boe da yacht, reti da pesca, cassette di polistirolo, buste e packaging, lattine...".

"Emergenza ambientale" Davanti a questo "scempio", continua Pelù, "mi rivolgo ai Comuni di Orbetello, Capalbio, Porto Santo Stefano; alle Province di Grosseto e viterbo; alla Regione Toscana e Regione Lazio e al ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, mi rivolgo agli amici di Legambiente, del Wwf, di Greenpeace Italia, di Fridays for future Italia e chiunque sia sensibile al problema per affrontare questa emergenza con sollecitudine, determinazione, competenza".

L'appello del rocker E conclude mettendosi a disposizione e lanciando un appello. "Anch'io voglio aiutare - afferma - ma servono moltissimi uomini, decine di trattori con rimorchi per caricare molte tonnellate di rifiuti e molti camion che destinino le plastiche al riciclo. Io ci sono, e voi?". Le candidature non si sono fatte attendere: in tanti hanno avanzato la loro disponibilità a scendere in campo per far sparire quell'orrenda immensa discarica sulla riva di uno dei mari più belli d'Italia.