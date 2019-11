Il maltempo non molla, la piena del Po avanza: conta dei danni nel Cremonese | Coldiretti: "A novembre sei nubifragi al giorno"

Coldiretti: "Raddoppiati nubifragi a novembre, sei al giorno" A novembre in Italia ci sono stati 6 nubifragi al giorno con un numero di tempeste di pioggia, vento, trombe d'aria e grandine pari a più del doppio dello scorso anno (+116%). E' quanto emerge da un'elaborazione di Coldiretti su dati Eswd in relazione alla nuova allerta rossa della Protezione civile per il maltempo in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto. "Le precipitazioni sempre piu' intense e frequenti con vere e proprie bombe d'acqua si abbattono - precisa l'associazione - su un territorio reso fragile dal dissesto idrogeologico con 7275 i comuni complessivamente a rischio per frane o alluvioni (il 91,3% del totale). Una situazione che mette di fatto in pericolo 7 milioni gli italiani che vivono in queste aree in una situazione di incertezza determinata dall'andamento meteorologico anomalo che condiziona la vita e il lavoro".

Nuove piogge sul Piemonte La perturbazione che sovrasta il Piemonte costringe la Protezione Civile a far diramare una nuova allerta gialla. Ancora a rischio l'Alessandrino e le zone appenniniche al confine con la Liguria. Non sono esclusi nuovi eventi franosi. Nevica in montagna, dai 1.400-1.700 metri. Questa volta, però, il maltempo dovrebbe essere di breve durata.

Maltempo, preoccupazione nel Cremonese Cala lentamente, il Po che a Cremona ha toccato il suo colmo di piena a 4 metri e 40 centimetri sopra lo zero idrometrico. Scende al ritmo di soli 3 centimetri all'ora all'idrometro cittadino e ha iniziato il suo progressivo decremento anche a Casalmaggiore (Cremona) dove al momento della massima portata, transitata all'alba, ha sfiorato il tetto dei 7 metri sopra lo zero, fermandosi a 6 metri e 98 centimetri. A Cremona come nel Cremonese e nel Casalasco, le golene sono ancora tutte invase e società canottieri, abitazioni, ristoranti e aziende agricole sott'acqua: ancora presto per iniziare la conta dei danni. Che ci sono stati ma comunque inferiori alle preoccupazioni della vigilia. Resta l'allerta, perché il calo è meno rapido di quanto ci si augurasse e perché piove di nuovo sul territorio e a monte.