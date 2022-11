Torre (Lucca), esplosione casa: morta anche Debora Pierini, giovane mamma incinta

Le condizioni della 26enne erano apparse subito gravissime.

Il cordoglio del Comune - Alla notizia della sua morte, il Comune di Lucca ha espresso il proprio cordoglio. "L'amministrazione e la città si stringono intorno alla famiglia, in un cordoglio difficile a esprimersi con le parole: siamo comunità anche nel grande dolore di una così giovane vita spezzata", ha scritto il sindaco Mario Pardini.

L'inchiesta - Sul fronte dell'inchiesta aperta dalla procura lucchese per l'esplosione, che oltre a Pierini è costata la vita a Luca Franceschi, 69 anni, e a Lyudmyla Perets, 44 anni, sua compagna, sono 37 gli indagati secondo quanto riportato dalla stampa al fine della nomina di propri consulenti per gli accertamenti tecnici non ripetibili e le autopsie delle vittime. La deflagrazione è avvenuta all'interno di un edificio, quest'ultimo composto da due piani e diviso, a sua volta, in due unità immobiliari. Nello scoppio sono rimaste ferite in tutto tre persone. Nel drammatico episodio si è salvata la figlia di Lyudmyla Perets, di origine ucraina. La ragazza, infatti, al momento della tragica esplosione era a scuola. Ferite anche altre due persone, due camionisti che viaggiavano a bordo di un furgoncino sulla strada per Camaiore. I due sono stati ricoverati, ma non sono stati mai in pericolo di vita.

Fuga di gas - Non è ancora chiaro da dove sia partita la fuga di gas ritenuta la causa di quanto accaduto. Gli avvisi sono stati inviati a direttori, vertici e consiglieri del consiglio di amministrazione delle aziende di distribuzione del gas, ma anche di ditte che hanno lavorato sull'impianto a metano, presente in una delle due case distrutte nell'esplosione. Avvisi di garanzia anche agli esecutori dell'installazione dell'impianto bombola di Gpl, oltre al proprietario e al locatario della bifamiliare e a titolare ed esecutori dei lavori degli impianti fognari nell'altra casa.

Il Comune intanto ha reso noto che "attiverà a breve un conto corrente per raccogliere fondi a favore delle famiglie delle vittime di Torre, dove potranno confluire le donazioni di soggetti pubblici e privati, a partire dalla somma raccolta da Lucca Crea nel corso dell'asta di beneficenza dell'Area Performance di Lucca Comics. Il Comune toscano darà il proprio contributo nelle forme e nei modi previsti dalle norme, ma anche i singoli amministratori doneranno in forma privata una somma sul conto, che "nasce come risposta istituzionale a un sentimento di solidarietà diffuso e condiviso".