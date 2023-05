Fa sesso per 24 ore e rischia di morire, 50enne ricoverato in rianimazione a Grosseto

Ha rischiato di morire dopo una maratona di sesso di 24 ore, sotto effetto di ecstasy.

E' accaduto a un 50enne di origini tedesche che era in vacanza con la moglie in Toscana, precisamente a Castel del Piano. L'uomo è stato trasportato in condizioni gravissime all'ospedale di Grosseto, dove è arrivato in stato di shock settico. Dopo quasi una settimana di ricovero nel reparto di rianimazione, le sue condizioni di salute sono in via di miglioramento. Tuttavia, ci sono alte probabilità che non potrà più avere erezioni.