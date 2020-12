Sequestrate 3 tonnellate di cocaina su nave a Livorno 

guardia-di-finanza-di-fiumicino

Oltre 3 tonnellate di cocaina sono state sequestrate dai carabinieri nel porto di Livorno su una nave con bandiera delle isole Marshall, proveniente dalla Colombia. Tre le persone arrestate in Francia con l'accusa di essere destinatarie del carico. Il sequestro di coca, ha spiegato il procuratore della Dda fiorentina Giuseppe Creazzo, è per quantità il secondo più ingente in Italia: il valore della droga è di circa 400 milioni di euro.