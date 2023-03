Caso Sara Scimmi, la Procura di Firenze riapre il caso: l'incidente stradale fu simulato?

Secondo le indagini di Emme Team, "è emersa una manomissione della copia forense dello smartphone in uso alla vittima e l'identificazione di un'auto, presente all'interno delle riprese di videosorveglianza, che potrebbe aver trasportato Sara Scimmi fino al luogo dove perse la vita". Le indagini di Emme Team, compiute attraverso tecnologie a disposizione negli Stati Uniti in materia di restauro video, nei mesi scorsi avrebbero scoperto il modello dell'auto coinvolta nella morte di Sara Scimmi, arrivando a identificare targa e proprietario.

Il processo di appello contro l'autotrasportatore che investì Sara

Nel frattempo è in corso il processo di appello relativo alla posizione di Milko Morelli, l'autotrasportatore di Santa Maria a Monte (Pisa) riconosciuto non colpevole in primo grado perché, secondo i giudici, non è certo se la ragazza fosse viva al momento in cui con il suo camion avrebbe colpito il corpo lungo la 429. Inoltre il camionista aveva raccontato di aver visto una luce, come di un cellulare, sul lato destro della strada alcuni metri prima del luogo dell'impatto: forse era presente qualcun'altro.