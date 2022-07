Rogo in Maremma, focolai in ripresa: vigili del fuoco al lavoro

Il rogo si era scatenato nei boschi del Grossetano, alle 16 circa, in località

Il Crocino di Cinigiano,

un centro alle pendici dell'Amiata. E subito erano intervenute sul posto squadre di volontariato antincendio, operai forestali e tre elicotteri della Regione Toscana.

"La situazione è molto critica.

Tutto il paese è stato evacuato

In pericolo c'è anche l'abitato di Castiglioncello Bandini

Romina Sani

. Chi autonomamente ha deciso di andarsene e chi su nostro consiglio.", ha detto, sindaco di Cinigiano. Il comune, fino alle prime ore di questa mattina, era ancora circondato dalle fiamme e il fumo rendeva irrespirabile l'aria. Il rogo sarebbe partito dalla zona di Granaione, nel vicino comune di Campagnatico. Sul posto stanno operando 4 Canadair ed elicotteri della Regione.

Gli interventi -

15 giugno al 21 luglio

32.921

Ma questo è solo uno dei tanti interventi dall'inizio di quest'estate. Dalsono statele operazioni dei vigili del fuoco per incendi boschivi e di vegetazione in genere, 4.040 in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, quando furono 28.881. Impegnati complessivamente nelle operazioni di spegnimento 141.566 vigili del fuoco, 53.587 i mezzi impiegati, per un totale di 39.753 ore d'intervento. Il maggior numero di incendi si registra in Sicilia, seguita da Puglia, Lazio, Calabria, Campania e Toscana. In Sicilia sono stati effettuati 6.534 interventi. In invece Puglia 5.134, nel Lazio 4.799, in Calabria 3.195, in Campania 2.730 e in Toscana 1.529.