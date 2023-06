Riparbella (Pisa), "Rallenta, stiamo giocando": i cartelli dei bimbi per le strade del paese

A Riparbella, piccolo centro collinare del Pisano, dall'8 giugno entrerà in vigore un codice della strada a misura di bambini . Con una cerimonia di inaugurazione, saranno attaccati i "nuovi" cartelli stradali che invitano gli automobilisti a essere prudenti perché ci sono ancora bimbi e ragazzi che giocano per strada. "Il messaggio - spiega il sindaco Salvatore Neri - è proprio questo: affiancare a un progetto di educazione civica e stradale quello della riappropriazione degli spazi "., Gli avvisi sono stati realizzati dagli alunni della scuola primaria Marconi e andranno ad aggiungersi alla tradizionale segnaletica stradale.

Il progetto dei cartelli stradali con lo slogan "Rallenta, stiamo giocando" è nato a Riparbella (Pisa) da un'esigenza manifestata dai bambini stessi per sensibilizzare gli automobilisti a rallentare e a fare più attenzione del solito quando attraversano il centro abitato.

"È un modo per re-immaginare il paese come luogo di giochi, incontri e socializzazione per gli abitanti di ogni età e i turisti - aggiunge il sindaco Neri, - dando corso a una richiesta formalizzata dal consiglio comunale dei ragazzi della scuola Marconi e noi non abbiamo potuto fare altro che raccoglierla con entusiasmo".

Con la consigliera delegata Claudia Querci, l'amministrazione comunale ha abbinato all'iniziativa, prosegue il sindaco, "un percorso di educazione stradale, reso possibile grazie alla disponibilità del maresciallo dei carabinieri Cristiano Fontana, comandante della stazione, con lezioni rivolte ai ragazzi, che saranno gli automobilisti di domani, non solo di educazione stradale, ma anche di vera e propria educazione civica".

Sui cartelli ci sono tutti disegni diversi tra loro: bambini in bicicletta, in skateboard, che fanno il salto della corda, che tirano un calcio al pallone, che passeggiano e così, via per simboleggiare le attività ludiche in strada.

"I cartelli sono cinque - prosegue il sindaco - e saranno installati ai due ingressi del paese, uno davanti alla scuola e altri due lungo la strada in centro. Riparbella si sviluppa lungo la strada provinciale principale e sono stati proprio i bambini della scuola primaria a chiedere all'amministrazione una segnaletica per rendere più sicuro giocare in paese.

"Siamo una comunità viva seppur piccola - conclude Neri - dove i ragazzi hanno dipinto panchine pubbliche con opere d'arte e i pensionati adottano fioriere e rotatorie e giardinetti per prendersene cura e abbellirle. Qui si respira ancora quel senso di comunità che altrove sembra scomparso ed è il motivo per cui tanti anche da fuori regione la scelgono per vivere o per aprire la propria attività".