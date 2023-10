Anziana maltrattata dalla badante a Pistoia, i soccorritori: "Trovata negli escrementi"

Una badante 45enne è stata arrestata in flagranza di reato a Pistoia per maltrattamenti nei confronti di una novantenne che assisteva. La donna è stata trovata ubriaca dal figlio della signora, la quale era stata abbandonata tra gli escrementi. L'uomo ha quindi chiamato i carabinieri dopo aver ritrovato la madre riversa a terra in uno stato di completo abbandono.

A "Pomeriggio Cinque" sono intervenuti i soccorritori del 118 che hanno portato in ospedale la donna: "La signora disabile era a terra tra i suoi stessi escrementi - ha spiegato uno degli uomini che è intervenuto -. La donna aveva provato anche a rialzarsi in piedi ma non è riuscita e ha sporcato i muri con i suoi escrementi. Nell'altra stanza c'erano i carabinieri con la badante che non abbiamo visto". La casa versava in un totale abbandono, dal punto di vista igienico. Inoltre sul corpo dell'anziana sono stati riscontrati ematomi.