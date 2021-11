Pistoia, ambulanza finisce fuori strada: muore il paziente 85enne

ansa

Un 85enne è morto in ospedale a Pistoia dove era stato ricoverato giovedì in seguito a un incidente stradale nel quale era rimasta coinvolta l'ambulanza che lo stava trasportando in una Rsa. Il mezzo è finito fuori strada lungo la Porrettana andando a sbattere contro un muretto: a quando pare la causa dello schianto è stata un malore dell'autista, un volontario della Misericordia di Prato.