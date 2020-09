Nonno cade dal balcone e muore, nipotino di 8 anni chiama i soccorsi

Ha visto cadere dal balcone il nonno, e a otto anni ha chiamato i soccorsi: è accaduto a Desenzano del Garda, dove un uomo di 77 anni ha perso la vita sotto gli occhi dei due nipoti. E il più grande dei due ha subito chiamato i genitori quando il nonno, caduto da una scala mentre svolgeva dei lavori in casa a una tapparella sul balcone, è precipitato dal terzo piano. Per l'uomo i soccorsi sono stati inutili

Il 77enne T.G., secondo quanto riporta il Giornale di Brescia, era sul balcone di casa per riparare una tapparella rotta quando ha perso l'equilibrio ed è precipitato: i nipoti, che erano con lui, hanno assistito alla scena. Il più grande dei due ha allora chiamato i genitori raccontando dell'incidente, e mamma e papà hanno chiesto l'intervento del 112, che ha inviato sul posto un'ambulanza, i vigili del fuoco e l'elisoccorso. I soccorritori, però, non hanno potuto far altro che constatare la morte dell'anziano.