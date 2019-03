Pisano morto in Polonia, spunta un messaggio inviato prima di cadere dal quinto piano

Proseguono le indagini sulla morte di Salvatore Cipolletti, il 24enne di Ponsacco (Pisa), morto a Varsavia cadendo dal quinto piano di un palazzo dove aveva preso in affitto un appartamento. Secondo "Il Tirreno", ci sarebbe un messaggio inviato dal giovane, con il nome di un polacco, prima di morire. In attesa degli esami tossicologici, sono stati sentiti gli amici della vittima. Cipolletti era in Polonia per incontrare i compagni di un gioco di ruolo.