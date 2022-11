Pisa, la madre dello studente che ha ricevuto un pugno dal prof: "Brutto gesto, ma mio figlio ha sbagliato"

"Alla base c'è un comportamento sbagliato di mio figlio, che va a saltellare alla sue spalle, alla cattedra, per fare il buffone con i compagni di classe", dice la donna al Tirreno. "L'ho punito cancellando il suo regalo di compleanno. Ora non merita alcun premio. Se fosse stato seduto al banco come i suoi compagni non sarebbe successo niente", aggiunge.

Il caso - L'alunno si era alzato e avvicinato alla cattedra e stava deridendo l'insegnante, che ha reagito colpendolo allo stomaco. Sull'episodio indaga la polizia che ha ricevuto la denuncia da parte dei genitori del ragazzo, mentre la dirigenza scolastica ha immediatamente sospeso il docente. Le immagini del fatto sono visibili in un video di 14 secondi, girate in classe dagli altri studenti e poi diventato virale.

Le parole della mamma del giovane - "Il docente ha sbagliato, questo è fuori di dubbio. Ma mio figlio non deve alzarsi durante la lezione e andare alla cattedra a fare lo scemo. E l'ho detto anche a lui. Non è una vittima, ha sbagliato esattamente come il suo insegnante. Gli ho detto chiaramente di non vantarsi per la popolarità che sta avendo quel video, perché se io fossi in lui mi nasconderei dalla vergogna - continua la mamma dell’alunno -. Mio figlio non è cattivo, ma è estremamente vivace. Non riesce a stare fermo, a volte è ancora infantile in quello che fa. Anche alle scuole medie ha avuto alcuni problemi per il comportamento esuberante ed è sempre stato punito da me. Così come questa volta.

Sarebbe dovuto andare a fare un giro in moto, la sua grande passione, in un impianto di Montemurlo. Glielo avevo fatto come regalo di compleanno, ma dopo quello che è successo ho cancellato la prenotazione".

La direzione scolastica ha detto "che avrebbe preso subito provvedimenti, ma che lo avrebbe fatto anche nei confronti di mio figlio, anche se ad oggi non ho ricevuto alcuna comunicazione. Ha aggiunto che subito dopo il pugno ricevuto dal professore, il ragazzo aveva una chiazza rossa allo stomaco, probabilmente causata dal colpo, che è stata fotografata e messa agli atti - spiega ancora la donna -. Perché ho denunciato il professore? Per tutelare mi figlio. Non è una vittima, sia chiaro, ma è comunque al centro di un episodio in cui c'è un atteggiamento evidentemente sbagliato da parte del docente".



"Mio figlio vive la situazione come se niente fosse accaduto. Continua ad andare a scuola normalmente. Ci tengo a ripeterlo, non voglio che il clamore suscitato da questa storia lo faccia sentire in qualche modo "famoso". Lui non lo è, anzi, tutta Italia lo ha visto in un comportamento che a scuola non si deve tenere. Deve capire che tutto parte da un suo errore. Non si sta a scuola in quel modo, e non si prendono in giro i professori", conclude la donna.