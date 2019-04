Pisa, facevano prostituire la figlia di 13 anni: a processo genitori e due uomini

Facevano prostituire la figlia 13enne con due adulti in cambio di regali e ricariche telefoniche: ora i genitori della ragazzina e due uomini sono imputati per violenza sessuale su minore sotto i 14 anni. L'inchiesta è coordinata dal pm della Dda di Firenze Eligio Paolini e i fatti, che si sono svolti nel Pisano, risalirebbero al 2013. Le indagini sono partite dopo la telefonata di un 60enne, che per gelosia voleva far accusare l'altro cliente.