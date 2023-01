Pisa, assolti i genitori del disabile abbandonato in casa di cura per 5 anni

A "Mattino Cinque News" la storia del ragazzo affetto alla nascita da disabilità lasciato solo dai genitori, all'età di quindici anni, in una struttura di accoglienza. È successo nel 2017 a Montalto di Fauglia in provincia di Pisa dove la coppia, dopo aver lasciato il figlio a Stella Maris, una struttura di accoglienza e cura per le fragilità nel pisano, è partita per la Francia senza più tornare. A distanza di cinque anni è arrivata la sentenza del tribunale di Pisa: è una scelta criticabile ma non è reato.

Nei giorni scorsi, il gup ha fatto cadere l'accusa di abbandono di minore per il padre, uno straniero di 48 anni, accogliendo la tesi della difesa: il figlio non ha corso alcun pericolo perché ha ricevuto cure e assistenza nella residenza sanitaria per disabili di Montalto di Fauglia. Nessuna notizia invece della madre attualmente irreperibile. Il giudice ha aggiornato l'udienza tra sei mesi per valutare l'irreperibilità della donna e scegliere come procedere.

Alla vicenda si è interessata anche la politica, in particolare Matteo Salvini che ha parlato di "una triste storia" promettendo che "il Governo non lascerà solo il ragazzo". Solidarietà anche da parte del Ministro per le disabilità Alessandra Locatelli che ha assicurato contatti con la struttura per andare a trovare il giovane.