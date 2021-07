Nella stanza ritrovati cellulare e bancomat - Il ragazzo, studente di Ingegneria informatica, ha lasciato l'appartamento che nella città toscana occupava con altri due universitari portando via soltanto uno zaino e le chiavi di casa. Nella sua stanza sono stati trovati il telefono cellulare, il portafoglio con documenti e bancomat, gli occhiali da vista e il computer, ritrovato senza più alcun dato salvato e con ultimo accesso dalle 9.15 alle 9.30 di sabato mattina.

La paura per un esame non superato - I genitori temono che dietro la scomparsa ci sia una fuga determinata dal timore di dover dire loro che non aveva superato qualche esame. E che, quindi, non si sarebbe potuto laureare in questa sessione.

L'allarme lanciato dal padre - A lanciare l'allarme della scomparsa è stato il padre dello studente, Tonino Pantaleo, sul suo profilo facebook.

"Aiutatemi a trovare mio figlio" ha scritto il genitore, pubblicando anche due foto e chiedendo di essere contattato da chi eventualmente l'avesse visto in questi ultimi giorni. Le ricerche sono proseguite per giorni. "I cani molecolari di polizia e carabinieri, in due diversi momenti, hanno rilevato tracce di Francesco prima davanti la sua casa di Pisa e poi alla stazione ferroviaria di San Rossore" ha detto il padre del ragazzo. Prima del ritrovamento del corpo.