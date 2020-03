Pisa, 29enne muore per il coronavirus a due settimane dalla discussione della tesi: il rettore gli conferisce la laurea

La discussione della tesi di laurea in Agraria era fissata per il 6 di aprile. Christin Kandem Tadjuidje studente 29enne originario del Camerun dell'Università di Pisa non potrà presentarsi davanti alla commissione, neanche in conferenza streaming. E' morto per una polmonite interstiziale causata dal coronavirus all'ospedale Cisanello della città toscana. Il rettore dell'ateneo pisano ha deciso comunque di conferirgli la laura post mortem