Pietrasanta, 44enne muore per la puntura di un insetto

ansa

E' stato punto da un insetto, è andato in shock anafilattico ed è morto. La tragedia si è consumata attorno a mezzogiorno a Pietrasanta, in Versilia, provincia di Lucca. Sul posto sono intervenuti i medici del 118 ma per il 44enne, residente a Pietrasanta, non c'è stato più nulla da fare. Non è ancora chiaro quale insetto abbia punto l'uomo.