Pienza (Siena), il sindaco zittisce l'orologio della torre civica: "I rintocchi rovinano il sonno dei turisti"

I rintocchi notturni dell'orologio civico di Pienza (Siena) hanno finito per disturbare il sonno dei turisti, soprattutto quelli provenienti dalle Americhe, che, specialmente in estate e con le finestre aperte per il caldo, devono recuperare il fuso orario delle traversate atlantiche prima di godersi le bellezze della Val d'Orcia.

E così il Comune ha spento quei suoni, tarati ogni mezz'ora, che poco si conciliano con chi è in vacanza e non sopporta disturbi, accogliendo le proteste di alcuni B&b e affittacamere. Silenziato di notte, quindi, l'orologio della torre civica del palazzo comunale di piazza Papa Pio II, al secolo Enea Silvio Piccolomini (1405-1464), nativo del luogo, una delle meraviglie del Rinascimento italiano che fu realizzata dall'architetto Bernardo Rossellino (1409-1464). Niente più rintocchi di mezzanotte e neppure quelli fino alle 7 del mattino. Consentiti, invece, quelli durante il giorno, ma non oltre le ore 22.