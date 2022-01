Firenze, campane troppo rumorose: 2mila euro di multa al parroco

"La direzione Ambiente ha quindi avviato un procedimento verso il parroco, il quale ha risposto con un tecnico competente in acustica di aver provveduto a eliminare e ridurre in modo significativo il volume dei rintocchi per garantire il rispetto dei limiti di legge", spiegano da Palazzo Vecchio.

Le campane, insomma, continuano a suonare ma solo per richiamare i fedeli alla messa e per il saluto a Maria delle 18. "Dopo tutti questi anni, durante i quali abbiamo a più riprese chiesto il rispetto delle nostre esigenze di vita, finalmente possiamo riprendere con più tranquillità le nostre attività all'interno delle abitazioni. Rimane il disagio della domenica, giorno che dovrebbe essere dedicato al riposo. I primi rintocchi iniziano alle 8 e proseguono per tutta la mattinata", sottolineano i residenti al Corriere.