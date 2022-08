Orbetello invasa dai moscerini, Asl: "Nessun problema sanitario" | Quarta disinfestazione nella notte

Da qualche giorno, proprio a causa della massiccia presenza di questi insetti, sono arrivate disdette e cancellazioni da parte dei turisti e i residenti hanno lamentato l'impossibilità di passeggiare o cenare all'aperto. La situazione, tuttavia, starebbe migliorando. Come dichiarato dal sindaco Andrea Casamenti, già il 9 agosto "le attività nel centro storico hanno potuto lavorare bene senza problemi . Gli interventi messi in campo stanno cominciando a dare i propri frutti e la problematica sta rientrando".

La quarta disinfestazione

- Nella notte tra il 10 e l'11 agosto è stata effettuata la quarta disinfestazione. Si è trattato di un "nuovo intervento straordinario di abbattimento adulticida", seguito "dall'attività di abbattimento larvale nei punti di nascita dei moscerini". L'amministrazione comunale ha precisato che l'ondata anomala di moscerini "ha colpito dopo le 22 il centro storico e alcuni tratti di Neghelli, mentre nel resto del territorio comunale la problematica non si è presentata".

"Nessun problema sanitario"

- Anche l'Asl tranquillizza residenti e turisti, spiegando che il fenomeno non ha effetti negativi in campo sanitario. "Quella di Orbetello è una situazione che crea sicuramente disagi alla popolazione e alle imprese, ma non ha alcun risvolto per la tutela della salute pubblica", ha spiegato Giorgio Briganti, direttore del Dipartimento di prevenzione dell'Asl Toscana Sud-est. "Rimaniamo comunque a disposizione per fornire supporto nell'ambito delle nostre competenze", ha aggiunto.

A Capalbio "nessuna invasione"

- Intanto, il sindaco di Capalbio Gianfranco Chelini ha sottolineato che nel suo Comune non c'è stata una presenza anomala di moscerini. "Abbiamo appreso con sorpresa" da notizie diffuse dai media "che Capalbio sarebbe stato colpito da nugoli di moscerini che in queste settimane hanno duramente infestato Orbetello e le zone limitrofe. Niente di più falso", ha sentenziato il primo cittadino.

"Ci teniamo con ciò a sottolineare che il territorio del Comune di Capalbio non è stato minimamente colpito dal fenomeno dei moscerini", ha detto. "La scorsa settimana abbiamo ospitato varie manifestazioni e vari eventi e il tutto si è svolto nella

più totale normalità

senza preoccupazioni

senza l'ombra di un moscerino", ha proseguito. Il sindaco ha quindi concluso "invitando i turisti a trascorrerele loro vacanze a Capalbio".