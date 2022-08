West Nile, l'Iss: in una settimana casi aumentati del 53% in Italia

In Italia sta aumentando il numero di casi e di decessi provocati dal virus West Nile: secondo la sorveglianza dell'istituto superiore di Sanità, dall'inizio del mese fino al 9 agosto sono stati segnalati 144 contagi, 50 in più rispetto alla settimana precedente, con un incremento del 53%.

Tre i morti nell'ultima settimana, che portano il bilancio dall'inizio della stagione a 10 decessi: 6 in Veneto, 2 in Piemonte, 1 in Lombardia e 1 in Emilia-Romagna.