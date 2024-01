Ocean Viking salva 71 migranti al largo della Libia: assegnato il porto di Livorno

La nave Ocean Viking ha soccorso 71 migranti che erano a bordo di un gommone che imbarcava acqua e che stava affondando al largo della Libia.

Tra i sopravvissuti 5 donne (1 incinta) e 16 minori non accompagnati. Le autorità hanno assegnato il porto di Livorno per lo sbarco. Ma la Ong Sos Mediterranee lamenta che "è a 1.167 km di distanza. Il meteo è in peggioramento. La politica dei porti lontani svuota l'area di risorse vitali".