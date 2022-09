Non può camminare ma sale sulla torre di Pisa sulle spalle del suo papà: Margherita realizza il suo sogno

Sono ancora pochissime in Italia le spiagge attrezzate per i disabili. Nonostante diverse ordinanze stabiliscano per i concessionari l'obbligo di ausili speciali per i diversamente abili, nel nostro Paese ci sono solo quattro lidi nei quali l'accesso al mare è garantito a tutti. Si tratta di San Foca (Lecce), Sant'Antioco in Sardegna, Punta Marina a Ravenna e Le Sirene a Gallipoli. In queste località carrozzine, lettini, scivoli verso la spiaggia sono accessibili a tutti quanti: anche ai diversamente abili.