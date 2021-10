"No Green pass", atto vandalico contro sede della Cgil nel Livornese

La sede Spi-Cgil del quartiere Salivoli di Piombino (Livorno) è stata vandalizzata nella notte. Lo rende noto il sindacato, parlando di "un nuovo atto di intimidazione: un atto inaccettabile, vile e vigliacco, nei confronti della Cgil e in particolare di chi è in prima linea per i pensionati". La serratura della porta d'ingresso è stata bloccata con una potente colla ed è stato lasciato un cartello con insulti in relazione alla questione Green pass.