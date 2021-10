Dura condanna sugli scontri di Roma da parte del capogruppo alla Camera di FdI Francesco Lollobrigida : "Il governo può sciogliere le organizzazioni eversive. Draghi prenda provvedimenti". Nel suo intervento in Aula Lollobrigida ha aggiunto: "Perché il Pd che negli ultimi 10 anni ha governato non lo ha ancora fatto? Rinnovo la mia solidarietà alle forze dell'ordine e alla Cgil , noi siamo e restiamo il partito della legalità".

Il presidente del Consiglio Mario Draghi andrà in visita alla sede della Cgil a Roma, che è stata attaccata sabato pomeriggio da esponenti di Forza Nuova durante la manifestazione no Green pass che ha messo a ferro e fuoco il centro della Capitale. Il premier incontrerà il leader della Cgil Maurizio Landini a Corso d'Italia alle 12:15.

Intanto il Prefetto di Roma Matteo Piantedosi definisce "eversivo" l'attacco e non esclude che l'aggressione possa essere stata una sorta di vendetta per alcune azioni di sgombero subite dalle forze dell'ordine dopo che avevano occupato abusivamente alcuni stabili.

Attesa in giornata anche una mozione del Pd in Parlamento per lo scioglimento dei movimenti politici di ispirazione neofascista.