Natale, il Consiglio comunale di Grosseto: "Presepe obbligatorio a scuola"

Presepe obbligatorio in tutte le scuole comunali di Grosseto. E' quanto prevede una delibera approvata dal Consiglio comunale del capoluogo toscano, guidato da una giunta di centrodestra. La maggioranza ha chiesto infatti al Consiglio di "impegnare il sindaco e la giunta ad attivarsi affinché in ogni scuola comunale e nel palazzo comunale venga allestito, in vista delle festività, un presepe, ben visibile e di consone dimensioni".

La giunta "promuova l'allestimento del presepe" La mozione, che è stata approvata in aula, chiede anche, come si legge sul quotidiano La Nazione, che la giunta si attivi "affinché, attraverso il coinvolgimento delle famiglie di scolari e associazioni", l'allestimento venga reso possibile nei vari istituti della città. A tal fine si chiede "una comunicazione opportuna all'ufficio scolastico regionale e ai dirigenti delle strutture scolastiche" e si precisa che l'eventuale spesa per allestire i presepi "nelle scuole che ne fossero sprovviste è stimata in 500 euro e potrà essere finanziata attingendo al capitolo 50850 ovvero il Fondo di riserva".

Natale "una tradizione molto sentita" La mozione, passata a maggioranza, ha ricevuto il voto contrario del Movimento 5 stelle, mentre il Pd si è spaccato: i consiglieri dem Ciro Cirillo e Catiuscia Scoccati si sono astenuti, come anche Rinaldo Carlicchi di Italia Viva. Nel testo approvato si sottolinea che il Natale non è solo una festa cristiana ma anche "una tradizione molto sentita" che comunica un messaggio "di amore, tolleranza, pace che vale per tutti, anche per chi non è cristiano", Si chiarisce quindi che "oggi si avverte, specialmente tra i più giovani, un senso di smarrimento rispetto ai nostri valori e identità culturale", sottolineando quindi che il presepe è un simbolo di forte significato culturale e non solo religioso.