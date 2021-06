Mugello, dimesso il bimbo ritrovato vivo | Un anno fa l'analogo allontanamento del fratello maggiore di Nicola

E' stato dimesso dall' ospedale pediatrico Meyer di Firenze il piccolo Nicola , ritrovato vivo nei boschi di Palazzuolo sul Senio . Il bimbo, scomparso nella notte di lunedì e rintracciato mercoledì mattina, era stato ricoverato in "osservazione". Ma sulla sua vicenda, secondo gli inquirenti, restano molti punti da chiarire. A cominciare dall'analogo allontanamento del fratello maggiore, che l'anno scorso si era allontanato da casa in un episodio analogo.

Il buco delle nove ore - Tutti dettagli che hanno bisogno di una spiegazione. Secondo quanto hanno raccontato i genitori, la mamma aveva messo a letto Nicola poco dopo le 19 di lunedì e poi, con il marito e il figlio maggiore di 4 anni, era uscita nell'orto dietro casa a lavorare. Solo verso mezzanotte mamma e papà si sarebbero accorti che il piccolo non c'era più e, nonostante il buio, si sarebbero messi a cercarlo fuori dall'abitazione, senza risultato. E solo dopo le 9 del mattino avrebbero chiamato le forze dell'ordine.

Circa un anno fa era successa la stessa cosa al fratello maggiore di Nicola. Il bambino si era

I sandali ai piedi - Quando il bambino è stato recuperato dal fondo della scarpata, a circa tre chilometri da casa, aveva una maglietta e i sandali ai piedi, come ha detto il carabiniere che l'ha raggiunto e salvato, Danilo Ciccarelli. Sorge subito la domanda: Nicola, a neanche due anni d'età, è già in grado di mettersi i sandali da solo? Inoltre sempre Ciccarelli ha detto di non aver "avuto l'impressione che abbia trascorso lì (in fondo alla scarpata) la notte, secondo me ci è arrivato tramite il bosco, perché la strada da fare era più agevole". E ha aggiunto che in quel punto "l'erba non era schiacciata, non aveva fatto un giaciglio. Secondo me si è mosso". A confermarlo anche il fatto che i cani molecolari, che avevano perlustrato quella zona, non avevano fiutato nulla.

Trenta ore da solo - Non è ancora chiaro inoltre come Nicola sia sopravvissuto da solo per circa 30 ore fuori casa, senza cibo né acqua. E infine, le tracce di sangue sulla porta di casa: ci sarà da capire se appartenga al bambino e quale sia il motivo della sua presenza.