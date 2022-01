Morte David Rossi, il gip mandò alla procura una relazione sull'email dubbia

facebook

Il giudice per le indagini preliminari di Genova, Franca Borzone, oggi in pensione, aveva mandato alla procura di Siena la relazione della polizia postale in cui si diceva che la email in cui David Rossi annunciava il suicidio era stata "creata dopo la sua morte". Il giudice aveva archiviato l'inchiesta sui presunti festini a luci rosse a cui avrebbero partecipato alcuni pm senesi e che per questo avrebbero archiviato le indagini sulla morte di Rossi.